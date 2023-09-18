Он не питает надежд на военный парад в столице побеждённого противника.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist признал, что не стоит рассчитывать на завершение боевых действий военным парадом украинцев в Москве. Однако аналогичный исход по проведению россиянам парада в Киеве он не видит возможным и для России. Связано это с тем, что обе стороны военного конфликта не собираются сдаваться.

Глава украинской разведки также признал, что Россия сохраняет преимущество над Украиной из-за ряда факторов. Во-первых это запас мобилизационного ресурса и собственный оборонно-промышленный корпус. Он подчеркнул, что когда Украина зависит от внешних игроков, россияне рассчитывают сугубо на себя.

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Буданов подтвердил, что в курсе слухов о неготовности Запада несмотря на свои заявления продолжать военную поддержку Украине на том же уровне в долгосрочной перспективе. В то же время украинский офицер подчеркнул, что склады украинских союзников не совсем пусты и они всё же могут поддерживать украинцев, но непонятно как долго.