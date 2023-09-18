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Столтенберг: Украина в конечном итоге станет членом НАТО
Однако сначала должны закончится боевые действия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что Украина в конечном итоге станет членом североатлантического альянса, но условия остаются прежними: украинцы должны завершить боевые действия, одержав в них победу.

Столтенберг отметил, что давать прогнозы по завершению боевых действий на украинских территорий в данный момент нельзя, но стоит помнить, что большинство конфликтов длятся дольше, чем ожидалось в начале. Он призвал готовиться к продолжительным боевым действиям, хотя подчеркнул свою надежду на их окончание.

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Глава НАТО утверждает, что если Украина прекратит сопротивление, то фактически перестанет существовать. Если же Россия выведет свои войска, прекратив боевые действия, то за этим последует мир. Тем не менее, была упомянута необходимость гарантий безопасности, чтобы конфликт не разросся вновь.

Ранее в руководстве НАТО сообщили, что запросы Украины превышают возможности стран-участников военного блока по вооружению украинской армии. Связано это с недостаточным производством оружия и изрядно истощившимися с 24 февраля 2022 года запасами боеприпасов.

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#украина #нато #столтенберг
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