Военный блок продолжает истощаться.

В июне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ряде стран-участников НАТО происходит полное истощение запасов. Связано это с их программой военной поддержки Украине, когда всё вооружение по сути уходит украинцам, а компенсировать его нечем.

Глава военного комитета североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил, что те объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает украинское правительство огромны и их масштабы выходят за рамки производственных возможностей военного блока.

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Бауэр призвал страны, поставляющие Украине вооружение, подумать о собственной безопасности. Он считает, что они должны задуматься о связанных с таким решением рисках для безопасности как их страны, так и североатлантического альянса.

На текущий момент самым крупным поставщиком вооружения Украине являются Соединённые Штаты Америки, суммарная помощь которой равна 43,7 миллиардов долларов и превышает объём суммарной военной помощи со стороны стран-участников Европейского союза.