В их числе и Польша, продлившая эмбарго на украинское зерно.

В апреле, когда европейские страны столкнулись с главной проблемой «маршрутов солидарности» - вытеснения национального производителя с рынка, пять стран(Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия) ввели решение о запрета на импорт украинского зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Страны согласились отменить своё решение в обмен на аналогичное, принятое Европейским союзом до 15 сентября.

Однако после того, как накануне истечения срока эмбарго вышеуказанные страны изъявили о желании продлить запрет на импорт до конца года, украинцы возмутились. Вместе с этим Европейская комиссия не поддержала продление эмбарго, а ряд европейских стран, включая Польшу, ввели запрет на импорт в одностороннем порядке.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале выразил благодарность за решение Европейской комиссии отказаться от продления эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, пообещав отреагировать на несоблюдение этого решения. Он подчеркнул, что сейчас является важным функционирование европейского единства, в том числе на двустороннем уровне.

Зеленский пообещал цивилизованно ответить странам, если их решения будут нарушать право Европейского союза.