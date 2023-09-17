Они не первый раз падали на территории страны.

Румынский телеканал Digi24, ссылаясь на заместителя начальника Штаба обороны(Генеральный штаб) Румынии Влада Георгицы, сообщает о готовности румынской армии сбивать российские беспилотные летательные аппараты при необходимости. Связано это с тем, что российские беспилотники неоднократно падали на румынские территории в виде обломков, когда их сбивали украинские средства противовоздушной обороны.

Румынский офицер отметил, что из-за сложившейся ситуации с российскими дронами в районе дельты Дуная было размещено почти шестьсот румынских военнослужащих, а также радиолокационные системы. Этот вопрос был поднят и на уровне НАТО.

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Отвечая на вопрос про применение противовоздушной обороны против российских беспилотников, Влад Георгица не исключил такой исход. Он утверждает, что румынская армия будет применять все имеющиеся военные средства в зависимости от уровня угрозы.

Ранее была новость о том, что Румыния начала строить бомбоубежища на границе с Украиной, чтобы защитить румынских граждан от падения российских беспилотников.