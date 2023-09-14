Румынские власти столкнулись с частыми осадками в виде обломков беспилотников.

В последнее время Румыния столкнулась с проблемой в виде падения обломков беспилотных летательных аппаратов, которые, по заявлению украинских властей, принадлежат России. Румынское правительство изначально отрицало этот факт, но после расследования всё же пришло к выводу, что беспилотники могли оказаться российскими, в связи с чем российское посольство в Бухаресте получило ноту протеста.

Тем временем силами румынской армии на приграничных с Украиной территориях начали строить бетонные бомбоубежища для жителей сёл, чтобы те могли переждать в них на случай воздушной тревоги. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение, что необходимо проанализировать места с повышенным риском падения обломков беспилотников, чтобы разработать для местного населения систему оповещения и укрытия.

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Глава департамента Министерства внутренних дел по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщает, что Румынии стоит пересмотреть свою политику в отношению убежищ, проверяя и те укрытия, которые уже существуют. Он добавил, что несмотря на небольшой риск, он всё же имеется и необходимо предусматривать зоны безопасности для граждан.