Этот тезис он озвучил ещё в 2021 году.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая на тему ситуации в государственной экономики, решил вспомнить свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве, которая произошла ещё в 2021 году.

Он вспомнил свои слова, которые тогда сказал Путину. Как рассказывает американский президент, обсуждая с российским коллегой стратегическую стабильность, российский президент неохотно воспринял эту тему, ожидая вовлечения в неё Китай. Тогда Байден ответил, что в этом контексте он готов обсуждать именно американо-российские отношения, так как у России есть свои проблемы, а Пекин не так уж и сильно уважает Москву. Прямая цитата: «Я не ожидаю, что вы привлечёте Китай: у вас общая граница длиной 6 тыс. миль, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает»

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Американский президент уже ранее говорил, что теплота отношений России и Китая слишком преувеличена, особенно если сравнивать уровень консолидации стран Запада на фоне боевых действий на украинских территориях.