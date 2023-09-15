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В Польше назвали украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза
Поляки продолжают эмбарго на украинское зерно.

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Министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью государственному информационному агентству «Польское агентство печати» заявил, что украинское сельское хозяйство является угрозой для сельского хозяйства Европейского союза.

Более того, польский министр подчеркнул, что в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз обязательно должны присутствовать условия, затрагивающие эту тему. Он напомнил, что поляки тоже в своё время выполняли поставленные условия, чтобы присоединиться к экономическому союзу.

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Польша по-прежнему придерживается своей позицией по запрету на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Польское правительство требовало от Европейского союза продлить аналогичный запрет, установленный до 15 сентября, но так как в организации этого не сделали, поляки в одностороннем порядке продлили эмбарго на украинское зерно.

Кшиштоф Телюс отметил, что сторонники отказа от продления эмбарго на украинское зерно состоят в общеевропейской партии Европейской народной партии Манфреда Вебера, в которую по чистой случайности входят оппозиция действующему польскому правительству. Он также считает, что в этом объединении не очень любят поляков.

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#украина #евросоюз #польша
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