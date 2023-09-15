«И я не знаю, будет ли когда-нибудь» - подчеркнул польский президент.

Президент Польша Анджей Дуда заявил, что польское правительство на текущий момент никак не продвинулось в своих амбициях получить ядерное оружие. В стране объясняют это соседством со страной, у которой есть ядерное оружие - Белоруссией.

По словам польского президента, у Польши нет ядерного оружия и он не знает, будет ли оно когда-нибудь, однако на сегодняшний день ничто этого не предвещает.

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Ранее Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что у польского правительства в перспективе есть намерения убедить НАТО в необходимости размещения ядерного оружия на польских территория в рамках программы Nuclear Sharing. Программа представляет из себя соглашение Соединённых Штатов Америки со странами-участниками североатлантического альянса о передаче в случае военной необходимости ядерных бомб с американских баз хранения.

В Соединённых Штатах Америки отказываются комментировать переговорный процесс с Польшей по поводу размещения ядерного оружия. Глава польского правительства намекал на проведение определённых шагов в этом направлении словами: «Вода камень точит»



