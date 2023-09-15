С чем связано изменение - непонятно.

В четверг Европейский союз обновил санкционный список, где указаны фигуранты, попавшие под персональные антироссийские санкции. Раньше некоторых личностей определяли словом «российский олигарх», но сейчас их именуют в документах как «российский влиятельный предприниматель»

С чем конкретно связано изменение - непонятно. Можно предположить, что это лишь юридическая формальность, которая была необходима на случай возникновения неурядиц в правовом поле.

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Новое опубликованное постановление Европейского союза ввело санкции против более чем 20 человек, а также нескольких десятков компаний, в числе которых «АвтоВАЗ», «Москвич», НПО «Сатурн» и другие. Санкции продлены до 15 марта 2024 года.

Примечательно, из санкционных списков были исключены три российских бизнесмена - Фархад Ахмедов, Григорий Берёзкин и Александр Шульгин. Представитель Европейской комиссии Петер Стано объяснил такое решение несоответствием вышеуказанных лиц критериям для внесения в санкционные списки Европейского союза.