Новая команда мониторинговой службы будет работать из американского посольства.

Издание CNN, ссылаясь на слова Генерального инспектора Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Меган Рид, сообщает о создании новой мониторинговой команды, которая будет заниматься контролем использования украинцами военной помощи из штатов. Примечательно, что это будет первый случай с 24 февраля 2022 года, когда инспекторы будут работать находясь в Украине.

Высокопоставленный чиновник Пентагона ещё с конца августа находится в американском посольстве в Киеве, а теперь к нему присоединятся и другие сотрудники. Они займутся мониторингом военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки на сумму в 43,7 миллиардов долларов.

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Администрация Байдена продолжает исполнять свои обещания поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Однако не все с этим согласны и республиканцы начинают всё чаще интересоваться, куда уходят столь огромные суммы денег.

Ещё в конце ноября конгрессмены от Республиканской партии обещали гражданам усилить контроль за отправляемой в Украину военной помощью, если их партия получит большинство на выборах в Палату представителей.