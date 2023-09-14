До этого были случаи введения санкций против страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские власти больше не будут вводить санкции против Корейской Народной Демократической Республики. До этого подобные инциденты случались из-за сложностей в установлении контакта с северокорейским руководством.

Подобную инициативу поддержали и в Китае, как отмечает Лавров. Он также рассказал о планах Вашингтона весной 2022 года ввести очередной пакет санкций против Пхеньяна, который Россия тогда отклонила.

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Примечательно, что за некоторое время до слов Сергея Лаврова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия не станет отменять санкции против Северной Кореи вопреки дружественным отношениям. Он выразил надежду, что такое решение никак не отразится на развитии двусторонних отношений между странами.

В 2017 году российский президент Владимир Путин в ответ на проведение Северной Кореей ракетно-ядерных испытаний подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, связанных с ядерной программой КНДР или её программой по баллистическим ракетам, на которых распространяется действие ограничений. Указ издан в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации объединённых наций.