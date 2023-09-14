Он сравнил события с Холодной войной, но в более тяжёлой форме.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, выступая с лекцией в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса, транслированной на YouTube, порассуждал на тему мирового порядка.

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По словам американского дипломата, ситуацию, которую мы сейчас переживаем - большее для миропорядка испытание, чем последствия Холодной войны - это его конец.

По словам Блинкена, завершение Холодной войны вызывало надежды на установление стабильности мира, международного партнёрства, соблюдение прав человека, либерализации политики и экономики. Он подчеркнул, что такой прогресс действительно имел место быть: некоторые смертельные болезни были искоренены, более миллиарда людей перестали страдать от нищеты, а число межгосударственных конфликтов достигло исторических минимумов.

Однако сейчас ситуация наблюдается абсолютная обратная. Причём, как отмечает американский чиновник, крушение миропорядка произошло не моментально, а его причины станут темой для обсуждений в будущем. Российско-украинский конфликт, переросший в боевые действия, он называет одной из наиболее острых угроз мировому порядку.

В то же время Энтони Блинкен видит проблему в Китае, который представляет из себя проблему в долгосрочной перспективе. Связано это со стремлениями страны переломить миропорядок, а растущая экономическая, дипломатическая, технологическая и военная мощь поможет китайцам в этом.