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Польша начинает подсчитывать, сколько ей должна Москва за нанесённый Советским союзом ущерб
Поляки считают, что во время Второй мировой войны им нанесли ущерб.

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Заместитель Министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопрсам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил в интервью государственному информационному агентству «Польское агентство печати», что сформированная группа для оценки ущерба, нанесённого польскому государство Советским союзом во Второй мировой войне, начнёт свою работу в этом месяце.

Состав группы озвучат на конференции, которая пройдёт с 19 по 20 сентября в Прушкову. Она состоит из десятков учёных из Польши и других стран, в том числе из Украины.

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Польский министр утверждает, что историки работают уже несколько месяцев, собирая данных из разных архивов и библиотек. Тем не менее, предстоит долгая работа и сколько процесс займёт - неизвестно, ведь поляки будут ещё изучать белорусские и украинские архивы.

Мулярчик отметил, что в течение десятилетий никто и не задумывался об оценку ущербов и никакой работы по этому вопросу не выполнялось. Сейчас же речь идёт о гигантских потерях, выражаемых похищенным произведениями искусства и хищением средств страховых компаний, банков Польши.

Ранее Россия, точно также как и Германия, отказались выплачивать репарации по озвученным поляками счетам. В Польше убеждены, что если немцы выплатят контрибуции, то россияне могут последовать их примеру.

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#россия #польша
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