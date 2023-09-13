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Песков не уверен, что в случае победы Трампа на выборах, США изменят внешнеполитический курс
Он считает, что Запад всегда придерживался одной и той же политики.

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Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей готовности покончить с боевыми действиями на украинских территориях всего за сутки, а также наладить дипломатические отношения с Россией. В то же время политик критиковал Джо Байдена за слишком слабую политику по отношению к Китаю.

На полях Восточного экономического форума пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, в том числе возможное становление Трампа президентом, не отразится на внешнеполитическом курсе страны.

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Песков убеждён, что штаты всегда придерживался одних и тех же константных направлений и они хорошо известны, их чувствуют на своей шкуре европейцы.

Российский чиновник допускает, что определённые нюансировки всё же могут произойти, но каких-то изменений в плане готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченностям их визави(к кому-нибудь другому, в том числе Китаю, России) ожидать не стоит.

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#россия #сша #песков
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