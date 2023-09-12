Они будут направлены на отработку отражения попытки вторжения россиян в одну из стран альянса.

Издание Financial Times пишет, что в 2024 году НАТО планируют провести крупнейшие учения со времён Холодной войны, которые напрямую заденут Германию, Польшу и страны Балтии. Предполагается, что дата учений может выпасть на февраль - март месяц.

По данным издания, в учениях помимо 31 стран-участников североатлантического альянса примет участие и Швеция, до сих пор ожидающая одобрения своей заявки на вступление в военный блок со стороны Турции и Венгрии.

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Учения должны получить название Steadfast Defender, а их целью будет отработка сценариев с вторжением российской армии на территорию одной из стран-участников НАТО. Уточняется, что одной из целей военных учений будет продемонстрировать готовность североатлантического альянса вступить в конфронтацию с Россией, если на то будет необходимость.

Financial Times указывает на то, что в манёврах примут участие не менее 41 тысячи военнослужащих НАТО, более 50 кораблей, а также авиация, которая имеет запланированные от 500 до 700 боевых вылетов. Для реалистичных сценариев планируют использовать реальные географические данные.