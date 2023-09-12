Ранее когда немцев спрашивали по поводу поставок своих дальнобойных ракет украинцам, они ссылались на американцев, отказавшихся это делать.

В последнее время участилось обсуждение вопроса поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине, на фоне чего был вновь упомянут вопрос передачи украинцам немецких ракет Taurus. Связано это с тем, что когда Министра обороны Германии Бориса Писториуса спрашивали про отказ Германии поставлять свои дальнобойные ракет, он сразу же припоминал американцев, отказавшихся поставлять своё дальнобойное оружие из-за вероятного исхода, при котором украинцы будут использовать иностранное оружие дальнего действия для ударов по российским территориям.

Издание Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщает о заявлении, сделанном Писториусом в кулуарах визита в Кёльн. Немецкий министр утверждает, что в этих боевых действиях нет автоматизма и даже если американцы передадут Украине ATACMS, подобное решение о поставке Taurus немцы принимать не обязаны.

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Борис Писториус добавил, что Германия ещё не в состоянии решить, нужно ли поставлять украинской армии дальнобойные ракеты Taurus на данном этапе. В украинском командовании же настаивают на этом, так как оружие немцев способно поражать цели на дистанции в 500 километров, хотя это вызывает опасения для немцев: сдержат ли украинцы обещание, отказавшись «бить» по российским территориям с помощью немецкого оружия.