На Западе видят в них стратегическое значение.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказало о возвращении под украинский контроль буровых газодобывающих и нефтедобывающих платформ в Чёрном море, они же «вышки Бойко», взятые Россией под свой контроль ещё в 2014 году.

В украинской разведке отмечают, что была проведена специальная операция, в ходе которой установлен контроль над платформами «Петр Годованец» и «Украина», а также самоподъёмных плавучих буровых установок «Таврида» и «Сиваш»

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По утверждениям украинской разведки, в одной из фаз специальной операции, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины на катерах вступили в бой с российским истребителем Су-30, в результате чего самолёт был вынужден отступить из-за повреждений. Украинцам якобы удалось получить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию «Нева»

Платформы в Чёрном море, как подчёркивает Министерство обороны Великобритании, обладает стратегической ценностью, так как их можно использовать в виде посадочных площадок для авиации, площадок для размещения ракетных систем.

На текущий момент российские официальные лица ситуацию не комментировали.