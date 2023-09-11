В издании предполагают о возможном обмене заключёнными между странами.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает о возможном обмене российских заключённых, содержащихся в американских тюрьмах, на западных граждан, отбывающих срок в российских колониях. Запад вполне может включить в список и политических диссидентов, например Алексея Навального.

Западные информаторы издания утверждают, что в обмен может войти журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, обвинённые в шпионаже и заключённые в российские тюрьмы. В свою очередь Россия заинтересована в обмене бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Вадима Красикова, приговорённого на пожизненный срок в Германии.

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В июле 2022 года поднимался вопрос обмена Красикова, о котором просила Россия. Соединённые Штаты Америки поддержали обмен российского разведчика, но Германия отказала в этом, сославшись на тяжесть преступления заключённого. В 2022 году также были попытки обменять экс-сотрудника ФСБ на американца Пола Уилана, упомянутого в новости ранее, но никаких успехов по этому вопросу достигнуто не было.