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Орбан рассказал о планах снизить энергетическую зависимость Венгрии от России
АЭС «Пакш» будет переведена с российского на французское ядерное топливо.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся сторонником пророссийской риторики, в рамках Венгерского гражданского форума сообщил о планах венгерского правительства сократить энергетическую независимость страны от России. Об этом пишет местное издание Telex.

В планах венгров входит достичь энергетической самодостаточности, перейдя с российского на французское ядерное топливо для единственной венгерской атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает треть энергопотребления венгерского населения.

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С 1980-х годов, когда в Пакше была построена атомная электростанция, она работало на российском ядерном топливе. До событий на украинских территориях топливо поступало по железной дороге через Украину, но сейчас транспортируется другим путём.

Франция является крупнейшим эксплуататором ядерных реакторов в Европе. Причём страна самостоятельно производит для них топливо, лишь импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

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#россия #венгрия #орбан
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