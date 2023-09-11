Украинцы утверждают, что там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны.

Спикер Оперативного командования Вооружённых сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что Крымскому мосту осталось очень мало времени. Она обозначила это двумя факторами.

Первый, который фактически ни о чём не говорит, это мнение украинского правительства о «излишней конструкции» моста. Что насчёт второго фактора, то украинский офицер уверяет, что логистический объект понёс достаточно повреждений и угрозы неизбежны. Этим Гуменюк объясняет периодическое перекрытие моста: «Они не могут справиться с его использованием в качестве полноценной конструкции»

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На текущий момент известно о двух удавшихся атаках на Крымский мост - в 2022 и 2023 году, которые повлекли за собой временное его выведение из эксплуатации. Последующие попытки украинской армии нанести удар по логистическому объекту пока что не увенчались успехом, а Министерство обороны России регулярно сообщает о ликвидации украинских катеров-беспилотников возле Крымского побережья.