Издание опубликовало фотографии, где видна работа систем противовоздушной обороны.

Вчерашней ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, а позднее украинские средства массовой информации сообщили о взрывах. Утром того же дня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подтвердил повреждение объекта инфраструктурного значения.

Издание Reuters опубликовало фотографии, на которых отчётливо видна работа противовоздушной обороны в Киеве. На одном из фото виден вылет ракеты, которая курсирует из многоэтажной застройки, а на другом взрыв, вызванный падением беспилотника.

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Казусность ситуации заключается в том, что таким образом издание могло выдать расположение систем противовоздушной обороны страны. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уже прокомментировал ситуацию, заявив, что хоть и не имел возможности лично ознакомиться со снимками, он уверен, что ситуацией займутся соответствующие службы.

Не исключается и проведение проверки деятельности агентства Reuters украинскими спец. служба после публикации фотографий работы украинской противовоздушной обороны.