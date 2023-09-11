Однако, в ней применят биологическое или атомное оружие - считает российский политик.

Ровно 22 года назад в Соединённых Штатах Америки произошла серия террористических атак, организованных членами террористической организации «Аль-Каида», в связи с чем были разрушены башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и повреждено здание Пентагона.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вчера, в преддверии годовщины террористических атак, порассуждал на тему неправомерных санкций против россиян и поставок иностранного вооружения, которое осуждается Западом. В связи с этим российский чиновник сделал свой прогноз.

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Медведев утверждает, что не хочет накликать, но американцы дождутся очередной террористической атаки в стиле той, которая произошла 11 сентября 2001 года (именуется ещё как «9/11»), но уже с применением атомного или биологического оружия.

Он подчеркнул, что может быть и другой исход: у кого-то из руководителей стран ядерного клуба сдадут нервы и он примет эмоциональное решение об использовании оружия массового поражения. При этом количество ядерных держав расширяется и большая их часть никакими обязательствами не связана.