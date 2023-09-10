Произошло это во время его визита в Украину.

Даже после того, как Борис Джонсон ушёл в отставку с поста премьер-министра Великобритании, он продолжил посещать Украину и получать государственные награды и титулы, в том числе от украинского президента Владимира Зеленского, который не раз выражал благодарность за открытый и непринуждённый диалог с британским политиком. Так, например, в 2022 году Джонсон стал почётным жителем Одессы и Киева.

Вчера же экс-премьер Великобритании получил степень почётного доктора (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко. Присуждение данной степени является возможным на основании заслуг соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению и не защищал диссертацию.

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Обычно вручение степени почётного доктора означает, что учебное заведение приветствовало бы нахождение человека в преподавательском составе учреждения. В данном случае носило скорее символический характер и вручено за проведение политики в поддержку Украины.

Борис Джонсон также является почётным доктором Лондонского университета Брунеля.