Посетившие мероприятие страны отказались послать Украине сигнал поддержки.

Издание Financial Times пишет, что итоговая декларация саммита G20, выработанная в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стала ударом для Запада. Связано это с тем, что западные страны пытались убедить участников мероприятия осудить Россию и поддержать Украину, но у них не вышло.

Формулировки саммита G20 говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку украинцев. В принятом участниками мероприятия документе говорится о «военном конфликте», хотя в Соединённых Штатах Америки отвергают такое понятие, ведь, по их мнению, оно подразумевает, что обе стороны виноваты в происходящем.

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Можно предположить, что на формирование совместного заявления сыграло роль присутствие стран, придерживающихся нейтральной позиции по украинскому вопросу. В их числе и Китай, который воздерживается подписывать документы, где российско-украинский конфликт именуется как-то иначе, нежели военный конфликт.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что страны-участники саммита G20 выработали компромиссные формулировки по вопросу боевых действий на украинских территориях. Они аналогичны тем, которые были на прошлогоднем саммите на Бали.