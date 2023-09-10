Информацию прокомментировали в Пентагоне.

Издание ABC News, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в Белом доме, скорее всего, примут решение по поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Один из источников сообщает, что ракеты точно поставят, но всё может измениться.

Другой источник издания сообщает, что вопрос поставок американских дальнобойных ракет ещё рассматривается. Он предположил, что ракеты могут включить в следующий пакет военной помощи, хотя окончательного решения нет и на поставки могут уйти месяцы.

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Российское издание «РИА Новости» сообщает, что по результатам обращения в Министерство обороны Соединённых Штатов Америки, был получен ответ касаемо возможной поставки ATACMS. В Пентагоне утверждают, что решение о поставках пока ещё не принято и в ближайшие не будет объявлен новый пакет военной помощи.

Стоит отметить, что если всё же в американском правительстве примут положительное решение по поставкам ракет ATACMS, это фактически снимет мораторий на поставку дальнобойного оружия другими странами. Когда Министр обороны Германии Борис Писториус впервые объяснял, почему немцы не могут поставить свои ракеты Taurus украинцам, он как раз таки упоминал, что штаты тоже опасаются давать своё дальнобойное оружие украинской армии.