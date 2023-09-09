Он также поблагодарил всех, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение.

Накануне скоро саммита G20, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил, что не верит в урегулирование российско-украинского конфликта в ближайшем будущем. Он уверен, что стороны «решили продолжать» военный конфликт.

Тем не менее, Антониу Гуттериш поблагодарил всех, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение.

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Скорее всего, глава международной организации имел в виду, что обе стороны имеют на данный момент твёрдую и бескомпромиссную переговорную позицию, которая не позволит прийти к мирному решению и завершению боевых действий. На текущий момент стороны пытаются военным путём заставить оппонента принять свои условия, но безуспешно и без тенденции каких-либо существенных прорывов в зоне боевых действий в ближайшем будущем.

Несколько недель назад Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что осенью мировое сообщество вновь начнёт призывать украинское правительство к переговорам с Россией. Однако Киев занимает прежнюю позицию, допуская переговоры только после вывода российских войск с украинских территорий.