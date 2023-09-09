Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Польша поставила Евросоюзу ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
В стране резко заявили об уважении интересов польского фермера, хотя до определённого времени это мало кого волновало.

реклама

После того, как Европейский союз запустил так называемые «маршруты солидарности» для транзита украинской сельскохозяйственной продукции через европейские страны, много украинских товаров начало оседать на европейском рынке, что возмутило национального производителя. Местные фермеры, в том числе в Польше, начали выходить на митинги и всячески блокировать поступление украинского зерна на польский рынок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ещё в июле после разговора с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной, была определена позиция о недопущении украинских товаров на польский рынок вне зависимости от решения Европейского союза.

реклама

Глава польского правительства поставил ультиматум Европейской комиссии: либо она продлевает с 15 сентября запрет ввоза четырёх видов зерна на территорию Европейского союза, либо польское правительство сделает это само. Моравецкий подчеркнул, что для польских властей наиважнейшим являются интересы польского фермера.

В то же время Польша не выступает против транзита украинского зерна через свою территорию, но без его попадания на польский сельскохозяйственный рынок.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #польша
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Berliner Morgenpost: многие украинцы разуверились в успехе ВСУ
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из-за его пророссийской позиции
Генсек ООН: Завершения конфликта в ближайшее время не предвидится, стороны «решили продолжать»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
4
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
2
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
1
Появился предполагаемый список процессоров из будущей линейки Intel Core 14-го поколения
+
Германия, Швеция, Италия и Испания договорились о совместной разработке нового танка
1
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
4
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Radeon RX 7800 ХТ стала хитом в США – почти все видеокарты раскуплены, а спрос выше предложения
11
ASML поставит новейшее поколение литографического оборудования уже в нынешнем году
1
Google представила бета-версию Android 14 5.3
+
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1

Популярные статьи

Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
18
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
54
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
5
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6

Сейчас обсуждают

Владимир Замир
06:55
Так ранее вроде про 8 говорили?
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
FelsheR-BAN100913
06:44
Генсек красавчик, Путина поблагодарил!))
Генсек ООН: Завершения конфликта в ближайшее время не предвидится, стороны «решили продолжать»
FelsheR-BAN100913
06:20
Регионы не новые, а исконно русские. Хотя приятно что пендостан с салорейхом от этого корежит в конвульсиях. "Видит око да зуб неймет!"))
Госдеп предупредил о введении санкций против тех, кто поддержит выборы в новых российских регионах
FelsheR-BAN100913
06:13
У краинец
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из его пророссийской позиции
FelsheR-BAN100913
06:10
опять дцпшные свои фото выставляют, даже не листал ниже ебла афтара, еще и алкашина скоро проспиться с фотографией своей обоссаной дешман каробки. Лучше про 404 чем про этих.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Bladewing
06:08
Заголовок алкаш какой то писал чтоли? Или школьник с двойкой по русскому?
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из его пророссийской позиции
Lexagon
05:53
Кто-нибудь может показать на атласе Зеленского ту самую У, которая им руководит, и объяснить, почему о ней говорят во множественном числе?
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из его пророссийской позиции
Александр Хлынов
05:49
тебе то куда виднее, чем стиму
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
Алексей Каверин
05:25
Кому не насрать что там признает США и уж тем более остатки салостана?
Госдеп предупредил о введении санкций против тех, кто поддержит выборы в новых российских регионах
~Valera~
04:36
Это раскрытие потенциала в 720р после 200+ fps или 1080р после 120+ fps ? ))) Если в 4к это все вообще не имеет смысла. Даже бюджетный проц будет приемлемо работать! А, понял, реклама рЫгарда, для сл...
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем