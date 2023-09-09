В стране резко заявили об уважении интересов польского фермера, хотя до определённого времени это мало кого волновало.

После того, как Европейский союз запустил так называемые «маршруты солидарности» для транзита украинской сельскохозяйственной продукции через европейские страны, много украинских товаров начало оседать на европейском рынке, что возмутило национального производителя. Местные фермеры, в том числе в Польше, начали выходить на митинги и всячески блокировать поступление украинского зерна на польский рынок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ещё в июле после разговора с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной, была определена позиция о недопущении украинских товаров на польский рынок вне зависимости от решения Европейского союза.

реклама

Глава польского правительства поставил ультиматум Европейской комиссии: либо она продлевает с 15 сентября запрет ввоза четырёх видов зерна на территорию Европейского союза, либо польское правительство сделает это само. Моравецкий подчеркнул, что для польских властей наиважнейшим являются интересы польского фермера.

В то же время Польша не выступает против транзита украинского зерна через свою территорию, но без его попадания на польский сельскохозяйственный рынок.