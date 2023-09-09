США отказываются признавать подконтрольные России территори.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки сделал заявление, что никогда не признает вхождение какой-либо украинской территории в состав другого государства, как случилось с той же Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областью, а также Крымским полуостровом. В штатах не согласны с российскими претензиями на украинские территории.

Более того, американцы пообещали наложить санкции на страны, которые поддержат российские выборы в новых регионах, согласятся принять участие в качестве международных наблюдателей. Против таких стран также могут ввести визовые ограничения.

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В то же время представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объясняет позицию Украины с призывом о непризнании выборов в новых регионах России полным безразличием к мнению людей. Украинский парламент ранее обращался к другим странам с просьбой не признавать российские выборы на украинских территориях по состоянию на 1991 год.

На текущий момент Россия активно проводит организационные работы по реализации избирательного процесса в новых регионах, которые приняла в свой состав на конституционном уровне.