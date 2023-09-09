Их распространили армянские телеграм-каналы.

В ряде армянских Telegram-каналов, приближённых к правительству премьер-министра Никола Пашиняна, распространили слухи о том, что ЧВК «Вагнер» отправило к армянским границам 12 тысяч бойцов, которые должны будут помочь совершить в стране государственный переворот. Такой сценарий якобы санкционирован российским правительством, уставшим от критики со стороны Армении по поводу российских действий на Южном Кавказе.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Григорий Карасин прокомментировал слухи, заявив, что это всё «бред сивой кобылы»

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По мнению российского чиновника, такие заявления специально распространяют, чтобы спровоцировать разрыв дружественных отношений между Россией и Арменией.

Стоит отметить, что Армения активно принимает участие в учениях стран-участников НАТО, а также высказывается в сторону России за её действия и бездействия в Нагорном Карабахе. Пашинян уже ранее сообщал, что российский миротворческий корпус не может выполнять возложенные на него обязанности и даже не удерживает Лачинский коридор, прокладывающий путь с Армении в Нагорный Карабах.