Украинская разведка публиковала материалы об угоне российского вертолёта на украинские территории с последующей ликвидацией экипажа.

Некоторое время назад в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о случае, в котором завербованный российский пилот самовольно перегнал вертолёт Ми-8 с России в Украину, причём экипаж, который впоследствии был ликвидирован, до момента посадки был не в курсе происходящего. В организации диверсии принимал участие лично глава украинской разведки Кирилл Буданов, который как вёл диалог с российским пилотом, так и помогал перевезти его семью.

Тем самым российским пилотом оказался Максим Кузьминов, который объяснил свои действия негативным отношением к происходящему и позиции российской армии. Также украинцы предложили ему 500 тысяч долларов. Что касается погибшего экипажа, который был не в курсе планов Кузьминова, они были ликвидированы при попытке сопротивления, хотя изначально были планы их пленить.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как и другие официальные российские лица, до сих пор отказываются комментировать ситуацию, не подтверждая и не опровергая её. Песков утверждает, что ситуация является прерогативой Министерства обороны России.

Свой отказ высказаться по ситуации он объясняет тем, что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно.