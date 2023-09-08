Немцы опасаются поставлять такое оружие украинцам.

С того момента, как украинское правительство заприметило в немецком арсенале дальнобойные ракеты Taurus, возникли опасения по поводу их применения украинцами по российским территориям в случае возможной поставки. Украинское правительство хоть и обещает этого не делать, но всё же среди немецких властей, в частности канцлера Олафа Шольца, есть сомнения по этому поводу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил Германию, что Киев будет использовать крылатые ракеты исключительно в пределах своей страны, то есть в зоне боевых действий. Он также попросил передать Taurus в кратчайшие сроки.

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Анналена Бербок, занимающая должность Министра иностранных дел Германии, в беседе с Funke отреагировала на слова своего коллеги, заявив, что Taurus - не та вещь, которую можно передать быстро. Она подчеркнула, что это касается и Leopard, и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Ближе к концу августа немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что не будет бездумно принимать решения по поставкам Украине вооружения, которое можно использовать для нападения на Россию.