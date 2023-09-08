Однако ни о каком членстве в альянсе это не говорит.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента заявил, что Украина никогда так не близка к членству в североатлантическом альянсе, как сейчас. Тем не менее, ни о каком скором членстве страны в военном блоке речи не идёт.

По словам Столтенберга, ещё на июльском саммите НАТО в Вильнюсе был дан чёткий сигнал, что Украина станет участником НАТО. Были обозначены и другие важные составляющие, в том числе гарантии по модернизации украинской армии до стандартов военного блока, создание совета «Украина - НАТО», а также отмена плана действий по членству, что сократило процедуру вступления.

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Накануне саммита в Вильнюсе, украинские официальные лица неоднократно требовали гарантий безопасности и чёткой инструкции по вступлению в НАТО. Были даже угрозы, что украинский президент Владимир Зеленский не приедет на мероприятие, если не услышит то, что приблизит его страну к вступлению в военный блок.

Главным условием для вступления Украины в североатлантический альянс по-прежнему является завершением боевых действий, причём не на российских условиях.