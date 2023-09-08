Он уверен, что если бы остался президентом - были бы живы «миллионы человек»

Бывший американский президент Дональд Трамп в очередной раз высказался на тему так называемой «фальсификации выборов», в результате чего он проиграл Джо Байдену на небольшие проценты голосов. Первое время политик отрицал своё поражение, но после штурма Капитолия всё-таки признал его.

В интервью радиоведущему Хью Хьюитт Трамп заявил, что если бы выборы не сфальсифицировали и он был остался на своём посту, то боевые действия на украинских территориях не произошли бы. Он также добавил, что если бы остался президентом, то сейчас были бы живы «миллионы людей, которые мертвы»

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Откуда взята цифра с миллионами погибших, если речь конкретно о боевых действиях на украинских территориях и их последствиях, остаётся непонятно.

Дональд Трамп утверждает, что за свой период правления поддерживал тесный контакт с российским президентом Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, при этом не имея с ними близких отношений. Хотя если вспомнить риторику американского политика касаемо Китая, он буквально считает страну одной из главных угроз для американцев и неоднократно критиковал Байдена за бездействие по отношению к китайским действиям.