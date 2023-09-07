Она стоит на вооружении с 1970 года.

Пресс-служба Космических сил Соединённых Штатов Америки отчиталась о проведении испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета была запущена с базы Ванденберг в штате Калифорния в ночь на 6 сентября.

Полковник Брайан Титус, руководивший процессом запуска межконтинентальной ракеты, заявил, что испытания демонстрируют готовность ядерных сил страны и вселяют уверенность в эффективность национальных средств ядерного сдерживания. При этом ракета не была оснащена боезарядом, что логично, ведь пуск испытательный.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее анонсировал пуск ракеты. Он добавил, что испытание является обычным штатным мероприятием, запланированным несколькими годами ранее. Россия была уведомлена о проведении подобных испытаний в соответствии с двусторонними соглашениями.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III принята на вооружение в 1970 года, а её испытания проводят с 1968 года. Ракета способна пролететь около 9,5 тысяч километров. Последние её испытания проходили в апреле 2023 года.