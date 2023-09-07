В Минобороны России информацию не подтверждают.

На протяжение последнего месяца украинские силы пытаются пробить российскую оборону в селе Работино, сообщая о его взятии. Некоторые российские военные корреспонденты указывали на то, что населённый пункт по сути переходит из рук в руки и окончательно никем не контролируется.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области, подконтрольной России, Евгений Балицкий заявил, что российские войска совершили тактическое оставление села и на это есть свои причины. По словам российского чиновника, нет смысла удерживать населённый пункт, держась на голой плоскости, когда нет возможности совершенно окопаться.

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Балицкий также добавил, что Работино почти не существует: «населённый пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем»

В то же время он сообщает о взятии российскими силами важных высот, когда украинская армия занимает позиции внизу. Такой расклад устраивает российскую армию.

Однако всё вышесказанное по сути было опровергнуто заявлением Министерства обороны России, которое не подтвердило вывод российских войск с села в Запорожской области. Ведомство утверждает, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки украинских сил в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области, изменений в тактическом положении российских войск нет.