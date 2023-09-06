Снаряды могут представлять угрозу для мирного населения.

На фоне имеющегося дефицита артиллерийских снарядов американский президент Джо Байден ранее объявил о поставке кассетных боеприпасов Украине. Таким образом он хотел предостеречь страну от «снарядного голода», утверждая, что поставленные украинцам кластерные боеприпасы не будут производиться для пополнения американских запасов. По сути американцы решили утилизировать свой арсенал кассетных боеприпасов.

Глава оборонного комитета в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что кассетные боеприпасы могут сыграть с Украиной «злую шутку», хотя их поставки были вполне логичны. Связано это с тем, что снаряды могут привести к серьёзным потерям среди мирного населения. Чиновник приводит в пример ситуации в Африке, Афганистане, на Ближнем Востоке, когда маленькие дети подбирают боеприпасы, наступают на них и получают ранения или погибают.

реклама

Британский политик уточнил, что даже если Россия использует кассетные боеприпасы с первого дня боевых действий, это не повод украинцам следовать их примеру. Он задаёт вопрос, если российская армия вдруг решится применить химическое оружие, применит ли его украинская армия в ответ. Эллвуд объясняет, что в мире есть определённые стандарты, конвенции, которые пытаются удержать насилие боевых действий, минимизируя вред мирному населению. Применение того же химического оружия может не изменить ситуацию на поле боя, но убьёт множество гражданских, как и кассетные боеприпасы.

Тобиас Эллвуд признаёт полезность кассетных боеприпасов, как военнослужащий, но призвал украинских союзников искать другие способы обеспечить необходимое преимущество, уменьшив потребности в снарядах такого типа.