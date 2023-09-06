Секретарь ведомства утверждает, что боевые действия перешли в активную фазу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась и если кто-то считает иначе, то это ошибка. Он утверждает, что боевые действия на украинских территориях определённое время длились в гибридном периоде, но сейчас вошли в активную фазу.

Украинский чиновник видит решение ситуации в том, чтобы НАТО приняли Украину к себе. Таким образом украинская армия могла бы усилить североатлантический альянс. Российский президент Владимир Путин оценивал потенциальное вступление страны в НАТО бессмысленным, так как оно не повысит безопасность, но сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене»

реклама

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также, как и его украинский коллега, неоднократно высказывался о третьей мировой войне. Причинами тому он называл увеличение военной помощи Украине со стороны Запада и попытки принять страну в североатлантический альянс. Тогда же он подчеркнул, что российские силы должны выполнять все обозначенные им цели, чтобы воспрепятствовать этому.