Если актёра депортируют в Россию, ему грозит уголовный срок.

В ряде российских Telegram-каналах появилась информация о том, что российский актёр Алексей Панин во время своего пребывания в Таллине (Эстония) устроил дебош, ломясь ночью в двери к незнакомцам и разбивая посуду. Он считал, что находится в отеле.

Источник эстонского издания Delfi утверждает, что российский актёр, будучи пьяным, звонил ему ночью и просил спасти. После телефон взял сотрудник эстонской полиции, объяснивший, что Панин был задержан. Видео с задержанием актёра было опубликовано в интернете.

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Предполагается, что российский актёр после задержания был направлен в вытрезвитель, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Допускается, что его могут депортировать, хотя актёр вполне может настаивать не делать это, ссылаясь на угрозу своей безопасности.

Стоит отметить, что в начале мая в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по статье 205, пункт 2 Уголовного кодекса России, конкретно актёра обвиняют в публичном оправдании терроризма или пропаганды терроризма. Он высказывался по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года, выражая симпатию украинской позиции. Актёр находится в уголовном розыске.