Американский президент временно сменил место жительства.

На выходные американский президент Джо Байден приехал дом его семьи в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр), объяснив это в беседе журналистами невозможностью вернуться в свой настоящий дом. Обычно политик проводит выходные в городе Уилмингтон, располагающегося в том же штате.

Однако, как утверждает Байден, сейчас Секретная служба (орган, обеспечивающий безопасность чиновников Белого дома), разгромила его дом. Американский президент подчеркнул, что он не бездомный и у него есть один прекрасный дом, в который пока что он не может вернуться и ему некуда идти, кроме как в дом семьи.

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Дело в том, что сотрудники Секретной службы Соединённых Штатов Америки проводят в доме американского президента ремонтные работы по усилению безопасности помещения. По окончанию выходных он уже вернулся в Белый дом, а позже будет проживать снова в Уилмингтоне.

В мае Джо Байден заявил, что Секретная служба работает над тем, чтобы сделать его дом пуленепробиваемым, заменив оконное стекло на соответствующее, и поэтому ему пришлось поехать в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд)