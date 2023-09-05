«Вагнеровцы» покинули российские города после заключения договорённостей с Лукашенко.

После того, как белорусский президент Александр Лукашенко смог заключить соглашение с основателем ЧВК «Вагнер» о передислокации своих в Белоруссию с завершением вооружённого шествия, они начали покидать российские города, в том числе Ростов-на-Дону.

Глава Донской епархии митрополит Меркурий заявил, что на самом деле отход «вагнеровцев» из Ростова напрямую связан с заступничеством Донской иконы Божией Матери. После того, как молебен отслужен у иконы, через несколько часов «вагнеровцы» начали покидать пределы города Ростова и как результат - ростовчане спокойно живут. Он добавил, что не исключает заслугу российских военных.

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Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский поддержал точку зрения митрополита, отметив, что в городе могла начаться маленькая гражданская война и всё это было очень страшно, в народе витало напряжение, но после того, как Меркурий собрал людей у иконы Божией матери, ЧВК «Вагнер» начал отходить из города.

Как подчеркнул представитель митрополии, верующие связали начало переговоров Лукашенко с Пригожиным как раз таки с началом молебна.