Американская общественность не очень верит, что 80-летний Байден мог бы и дальше быть президентом.

Не так давно издание The Wall Street Journal опубликовало опрос, в котором 75% опрошенных американцев считают действующего американского президента Джо Байдена слишком старым, чтобы снова баллотироваться. В то же время бывшего американского президента Дональда Трампа считают старым для этого всего 47% опрошенных.

Американский президент отреагировал на слово общественности, что он стареет и ему уже не стать президентом. По словам Байдена, единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости. Он подчеркнул, что занимается этим(имеется в виду политикой) дольше всех и думает, что продолжит при помощи американцев.

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Среди американцев распространенно мнение, что Байден имеет определённые проблемы со здоровьем, а его возраст лишь ухудшает когнитивные способности. Скандальные оговорки президента, падения с трапа при выходе с самолёта или неуместные действия лишь увеличивают количество сторонников такого мнения.

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года и на текущий момент ему 80 лет. На момент избрания его президентом он был всего на год младше - 79 лет.