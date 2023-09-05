Украинцы пытаются обмануть россиян таким образом.

Британское издание The Guardian пишет, что украинские оружейные специалисты работают над созданием оружия из дерева, пенопласта, пластика и палок, чтобы использовать его для обмана российских военнослужащих. Создаются и радиолокационные грузовики без каких-либо систем обнаружения.

Украинские специалисты создают артиллерийские орудия, которые никогда не будут стрелять, радиолокационные грузовики, которые ничего не будут обнаруживать, и ракеты без взрывчатки. Всё это будет использоваться в качестве приманки.

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Один из рабочих, о котором пишут в статье The Guardian, выразил надежду, что такие меры напугают россиян, ведь перед ними будет огромное количество оружия, хоть и ненастоящего. Можно лишь сказать, что все средства хороши в нынешних реалиях.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки уже имели опыт по поставке вместе с зенитными ракетными комплексами Patriot муляжей установок. Связано это с заметностью установок, рядом с которыми можно устанавливать макеты, чтобы обмануть врага и дать ему нанести удар впустую.