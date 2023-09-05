Белорусский президент призвал строить и модернизовать свиноводческие комплексы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходима срочная модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более двадцати лет назад. Должна быть предусмотрена конкретная программа приведения их в порядок, поскольку многие из нынешних изношены или устарели морально и физически.

Белорусский президент отметил, что в своё время по его поручению в отдельных хозяйствах были построены средние по размерам свиноводческие комплексы примерно на 24 тысяч голов, которые прекрасно себя зарекомендовали. Он задал вопрос: «Что мешает дальше работать по такой же схеме?»

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Лукашенко добавил, что если соответствующие меры предприняты не будут, в противном случае белорусы не будут иметь и килограмма свинины в своей стране, чтобы выехать на природу и приготовить «шашлычок под коньячок»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош сообщил, что в стране будет разработана программа строительства и модернизации свиноводческих комплексов по итогам совещания у Лукашенко. Глава ведомства подчеркнул, что предстоит предстоит восстанавливать объемы производства свиноводческой продукции, которые были достигнуты ранее.