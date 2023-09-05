Бывший министр уточнил, что деньги поступают не только от волонтёров.

Бывший Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день ведения боевых действий для украинского бюджета обходится в 100 миллионов долларов. Крупнейшим потребителем средств является именно украинская армия, которая принимает непосредственное участие в боях.

Украинский политик сразу отметил, что предъявлять претензии военно-политическому руководству, начиная от местных руководителей до парламента, правительства, президента, мол, все средства поступают от волонтёров - несправедливо. Резников предложил таким людям взять бюджеты уважаемых крупных волонтёрских фондов и подсчитать, сколько они собирают.

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В то же время Алексей Резников призвал более активно поддерживать предпринимателей, поскольку в условиях военного положения страна нуждается в финансовом содержании в целом. Помимо это он назвал именно украинцев самыми большими вкладчиками в Силы обороны Украины, так как они платят налоги в государственный бюджет, которые тратят на армию.

Вчера Алексей Резников официально подал в отставку, а на должности его заменит Рустам Умеров, если его кандидатуру, предложенную Владимиром Зеленским, утвердят в Верховной раде.