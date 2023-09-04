Необходимо разрешение Конгресса на это.

Американский телеканал CBS News сообщает, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки активно ищет возможность передать Украине сумму в один миллиард долларов из российских активов, изъятых после 24 февраля 2022 года.

По имеющимся данным у издания, с конца февраля прошлого года американское правительство арестовало российских активов на сумму более чем в один миллиард долларов по всему миру. На текущий момент американское ведомство пытается получить разрешение от Конгресса для использования полученных средств для Украины, о чём сообщает первый заместитель Министра юстиции(Генерального прокурора) Соединённых Штатов Америки Лиза Монако.

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До этого вопрос передачи арестованных у России активов называли невозможным с юридической точки зрения. Помимо этого были другие риски, связанные с фактическим присвоением чужих финансовых средств, что могло бы пагубно сказаться на американской репутации в финансовой сфере.

Ранее, в феврале этого года, Генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о передаче Украине конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева активов на нужды украинской армии. Тогда шла речь про передачу 5,4 миллионов долларов.