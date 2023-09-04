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ЮАР отрицает поставки оружия для России, в которых их обвинили США
Подобные обвинения звучали уже раньше.

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Весной этого года американский посол в Южно-Африканскую Республику Рубен Бригети сообщил, что они зафиксировали стоянку российского грузового судна Lady R на военно-морской базе Саймонстаун в декабре 2022 года. Тогда штаты считали, что южноафриканское правительство загрузило российский корабль оружием и боеприпасами.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в своём обращении к народу заявил, что они не нашли доказательств поставок оружия России. Не подтвердилось ни одно из обвинения: никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакое оружие не было экспортировано.

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По словам президента страны, корабль пришвартовался к военно-морской базе около Кейптауна для достваки оборудования, которые заказано для южноафриканской армии местной компанией Armscor, занимающейся оружейными закупками.

Тогда Министр обороны страны Танди Модизе отвергла эти обвинения, а южноафриканский президент пообещал расследовать ситуацию. Через некоторое время в Министерстве иностранных дел страны сообщили, что американский посол «безоговорочно извинился» за свои обвинения.
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#россия #сша #юар
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А если бы засунул флешки в карманы и пронес 10 метров, то тоже был бы быстрее чем гигабитный канал. Просто ВАУ, а не эксперимент.
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