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На Коломойского открыли дело как на гражданина Кипра и Израиля
Он был лишён украинского гражданства, хотя остался в стране.

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, занимавший должность Губернатора Днепропетровска(с 2016 года - Днепр), в 2014 году заявил, что имеет тройное гражданство(Украины, Израиля и Кипра), а украинское законодательство запрещает лишь двойное гражданство, поэтому он вполне может являться гражданином Украины. Тем не менее, в 2022 году появилась информация о лишении бизнесмена украинского гражданства по указу украинского президента Владимира Зеленского.

советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко опубликовал материалы из уголовного дела по отношению к Коломойскому, где его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества. Там он упоминается как гражданин Кипра и Израиля, но не Украины. Таким образом чиновник хотел развеять слух, что на самом деле бизнесмена не лишили гражданство. В то же время он подчеркнул, что украинское правительство не собирается выдавать Коломойского Соединённым Штатам Америки, где против олигарха открыло дело Федеральное бюро расследований.

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На текущий момент Шевченковский суд Киева постановил арестовать Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен(более 1,3 миллиардов рублей), но адвокаты бизнесмена отказываться вносить залог, пытаясь оспорить решение в суде апелляционной инстанции.

После ареста Игоря Коломойского украинский президент Владимир Зеленский записал видео, в котором поблагодарил правоохранительные органы за решительные действия по делам, которые тормозились годами. Он утверждает, что закон должен работать.

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#украина #коломойский
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