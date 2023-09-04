Он был лишён украинского гражданства, хотя остался в стране.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, занимавший должность Губернатора Днепропетровска(с 2016 года - Днепр), в 2014 году заявил, что имеет тройное гражданство(Украины, Израиля и Кипра), а украинское законодательство запрещает лишь двойное гражданство, поэтому он вполне может являться гражданином Украины. Тем не менее, в 2022 году появилась информация о лишении бизнесмена украинского гражданства по указу украинского президента Владимира Зеленского.

советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко опубликовал материалы из уголовного дела по отношению к Коломойскому, где его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества. Там он упоминается как гражданин Кипра и Израиля, но не Украины. Таким образом чиновник хотел развеять слух, что на самом деле бизнесмена не лишили гражданство. В то же время он подчеркнул, что украинское правительство не собирается выдавать Коломойского Соединённым Штатам Америки, где против олигарха открыло дело Федеральное бюро расследований.

реклама

На текущий момент Шевченковский суд Киева постановил арестовать Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен(более 1,3 миллиардов рублей), но адвокаты бизнесмена отказываться вносить залог, пытаясь оспорить решение в суде апелляционной инстанции.

После ареста Игоря Коломойского украинский президент Владимир Зеленский записал видео, в котором поблагодарил правоохранительные органы за решительные действия по делам, которые тормозились годами. Он утверждает, что закон должен работать.