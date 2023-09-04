Украинский министр вопреки рекомендациям искать более выгодные для страны контракты, заключал их без долгих раздумий.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с момента 24 февраля 2022 года Украина получила от стран Запада более 100 миллиардов долларов, почти 60 миллиардов долларов из которых предоставили Соединённые Штаты Америки. Для этого ему пришлось вести диалоги с различными иностранными чиновниками в разных странах с разными часовыми поясами.

Он утверждает, что значительное большинство бюджета Министерства обороны Украины тратит на денежное обеспечение военных и компенсации. Если обратить на эффективность использования бюджетных средств, то можно прийти к выводу, что на самом деле армия обходится дёшево, так как большинство расходов взяли на себя другие страны.

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В то же время украинский министр оправдал себя за заключение невыгодных для страны государственных контрактов, из-за которых его ведомство неоднократно обвиняли в коррупции. Он отреагировал на рекомендации выйти на долгие торги, конкуренцию, пройти суды с «тендерными троллями» и месяца через три заключить контракт словами: «Извините, месяцев через три неизвестно что бы было, если бы я это делал»

Таким образом порой Резников заключал контракты, в ходе которых из государственного бюджета платилось либо больше денег за услугу, либо сама услуга была некачественной.