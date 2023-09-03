Они будут отслеживать ракетные пуски, а также обеспечивать «глобальную военную связь»

Компания SpaceX, принадлежащая Илон Маску, отправила в космос ракетой-носителем Falcon 9 собственного производства 13 спутников военного назначения в интересах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки.

Отправка спутников осуществлена в рамках спутниковых программы Proliferated Warfighter, разработанной Агентством космического развития и реализовывается в интересах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Программа направлена на обнаружение и отслеживание ракетных пусков, а также обеспечения «глобальной военной связи»

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Вполне вероятно, что отправленные спутники могут послужить для Украины, ведь американское правительство активно передаёт разведывательные данные украинской стороне.

Трансляция велась компанией с Военно-воздушной базы «Ванденберг» в штате Калифорния, находящейся в распоряжении Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. На данный момент это 61-й пуск, осуществлённый SpaceX в этом году. Компания повторила рекорд 2022 года и продолжает наращивать число пусков.